Sandvolleyball: Norge spiller om 7.-plassen i Madrid

Det ble tap for de norske i siste runde av gruppespillet. Der røk Mol og Ringøen 0-2 (16-21, 19-21) for hviterusserne Aliaksandr Dziadkou/Pavel Piatrusjka.

Tidligere på dagen tapte duoen sin første kamp mot 2.-seedede Nils Ehlers og Lars Flüggen fra Tyskland, mens de i den neste vant overlegent 2-0 (21-13, 21-9) mot Andrej Mitrafanau/Dzmitrij Abramenka fra Hviterussland.

I den første kampen i gruppespillet tapte Vegard Løkken og Erlend Henriksveen i strake sett mot 1.-seedede Julius Thole og Clemens Wickler. Løkken og Henriksveen tapte 1-2 i sin siste kamp (21-18, 15-21, 13-15) for Dziadkou/Piatrusjka.

Norge stiller med et reservepreget mannskap i Madrid som følge av Anders Mols falske positive koronaprøve for et par dager siden. Dermed havnet Mol og tre andre norske spillere i karantene på Tenerife fram til fredag.

De fem beste av 16 deltakende lag i kontinentalcupturneringene går videre til sluttspillet i Nederland neste måned. Det vil omfatte 16 nasjoner, og vinneren belønnes med en kvoteplass til OL.

