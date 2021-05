Odd midt i smittegryta: Må halvere tribunebesøket

NTB Sport

Grenlandsregionen har Skien og Porsgrunn som store byer. Skien opplever et meget sterkt smittetrykk for tiden.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet anbefaler å stenge ned Grenland igjen. Det skriver Telemarksavisa fredag.

Odd skal sesongstarte på hjemmebane til helgen.

– Vi følger de tre grunnpilarene: Syke deltar ikke, god håndhygiene og god avstand, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til NTB.

– Publikum sitter på sitt faste sete under hele kampen, med to meter avstand. Det er påbudt med munnbind når man er i bevegelse. Ingen køer eller kiosk. Dette passer vakter på. Alle med akkreditering til indre bane blir testet for covid-19, fortsetter han.

Flere grep gjøres også.

– Vi har i tillegg fått lokale begrensninger som gjør at vi ikke kan ha VIP-arrangement innendørs og bare 300 publikummere, opplyser Håndlykken.

På andre arenaer er tilskuertallet satt til maks 600 fordelt på tre kohorter a 200 personer.

