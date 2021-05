Kings fotballskole fulltegnet på tolv minutter

NTB Sport

Påmeldingen til Joshua King Football Academy ble åpnet klokken 12 fredag, og ifølge arrangøren tok det tolv minutter før alle plassene var revet bort. Nettsiden kollapset på et tidspunkt i en veldig kort periode.

– Vi er selvfølgelig utrolig glade for at så mange ønsker å være med, men det sier også noe om hvor stort behovet for et slikt gratis tilbud er, sier Everton-proffen og landslagsprofilen King.

King hadde mål om å starte fotballskolen i fjor, men da ble den stoppet av koronapandemien. 18.-20. juni i år er det imidlertid klart for 200 barn og unge på Stovner i Oslo.

Deltakerne på fotballskolen er i alderen 11 til 14 år. Arrangøren håper å kunne gi tilbudet til langt flere neste år.

