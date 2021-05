Kicker: Haaland mister trolig Sørloth-duellen

NTB Sport

Storscoreren fra Jæren var ikke å se under Dortmunds siste treningsøkt. Kicker mener det er et klart tegn på at Haaland uteblir fra helgens toppoppgjør mot Alexander Sørloths lag i Bundesliga.

«Det er svært lite trolig at han blir brukt lørdag», skriver det velrenommerte sportsmagasinet.

Torsdag var Borussia Dortmund-trener Edin Terzic optimistisk da han svarte på spørsmål om Haaland.

– Vi antar at alt er bra, at han er smertefri og er tilgjengelig lørdag, sa han.

En lårskade har satt 20-åringen tilbake den siste tiden. Han mistet nylig Dortmunds storseier i semifinalen mot Holstein Kiel i den tyske cupen.

Haaland står med 25 seriemål denne sesongen. Dortmund har vunnet tre av sine fire siste Bundesliga-kamper og er ett poeng bak fjerdeplassen som gir Tysklands siste inngangsbillett til neste sesongs Champions League.

RB Leipzig styrer mot en sikker 2.-plass på tabellen.

