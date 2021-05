Her er NFFs plan for 2. divisjon – sikter mot seriestart midt i juni

NTB Sport

Så sent som midt i april uttrykte NFF håp om at sesongen på tredje nivå i norsk fotball kunne komme i gang 5. og 6. juni. Det er ikke lenger aktuelt.

Onsdag ga regjeringen grønt lys for seriespill i de to øverste divisjonene på dame- og herresiden. Nivå tre må imidlertid vente – også med treningskamper.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness ser uansett for seg at ballen kan begynne å rulle i midten av juni.

– PostNord får starte treningskamper på trinn to, og trinn to trer inn siste uken av mai – selvsagt med forbehold om smittesituasjon. Vi tar derfor sikte på å starte treningskamper senest i uke 21. Seriespill starter i trinn tre, og trinn tre skal etter planen tre i gang medio juni, sier Klaveness til NTB.

Hun legger videre til at NFF vil beramme seriespillet med dette som utgangspunkt.

I tråd med fagråd

Tidsrammen NFF opererer etter, er i tråd med anbefalingene Helsedirektoratet har gitt rundt den videre gjenåpningen av idretten.

«Øvrig seriespill innen toppidrett kan starte med treningskamper om tre uker og seriekamper om ytterligere tre uker dersom smittesituasjonen tillater det, herunder Post-Nord ligaen», skriver direktoratet i vurderinger som ble oversendt regjeringen i slutten av forrige uke.

Kulturdepartementet bekreftet også onsdag at treningskamper for 2. divisjon vurderes som en del av trinn to i gjenåpningsplanen, mens oppstart av seriespill ligger på trinn tre.

Divisjonsforeningen, som representerer klubbene i 2. divisjon, håper planen som nå er lagt, kan følges.

– Det er dette vi forholder oss til, og som klubbene er informert om. Vi går «all in» for å komme i gang med treningskamper i uke 21. Deretter blir det seriestart. Jeg vil tro at det kan bli 20. juni, sier leder Kari Lindevik til NTB.

Full serie

Selv om koronarestriksjoner har forsinket seriestarten kraftig, er planen fortsatt å gjennomføre full sesong på nivå tre.

– Det er dét det jobbes for. Flertallet av klubbene ønsker det. Det blir utfordringer for noen med midtukekamper, men her må vi prøve å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre, sier Lindevik.

I hvilken grad det skal spilles kamper gjennom hele sommeren, uten en feriepause, er ikke helt avklart ennå.

– Det blir i alle tilfeller mange kamper på kort tid. For klubbene handler det om å få gjennomført en sesong på best mulig måte, både sportslig og rettferdig. Full serie er den beste løsningen, sier Lindevik.

2.-divisjonsklubbene er også involvert i cupen. I NFFs oppdaterte hovedterminliste ligger det inne at 1. runde skal spilles 24. og 25. juli. 2. runde går en uke senere, mens runde nummer tre planlegges 22. september. De fire siste rundene går først i 2022.

I fjor ble sesongen amputert for 2.-divisjonsklubbene som følge av viruspandemien. Lagene spilte først enkelt serie, før de beste møttes i sluttspill.

