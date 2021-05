Håndball: ØIF Arendal har signert dansk forsvarer

NTB Sport

Bjørn kommer fra franske Istres Provence. Han skal fullføre sin kontrakt der før han er på plass i Arendal om en drøy måned, opplyser ØIF.

32-åringen har spilt for blant andre Bjerringbro, Aalborg, Skjern og Aarhus i Danmark. Da Aarhus gikk konkurs for tre uker siden, reiste Bjørn til et kort opphold i den franske klubben.

– Planene og visjonen som klubben har er interessante og spennende. Inntrykket etter en lang og god samtale med Bjørn-Gunnar Bruun Hansen (daglig leder) og André Jørgensen Hofstøl (hovedtrener) var godt og solid. Derfor har jeg valgt ØIF Arendal. Jeg har kommet hit for å vinne. Mine ambisjoner og klubbens ambisjoner passer hverandre god, sier Bjørn.

Kontrakten til Bjørn strekker seg til ut 2022/23-sesongen.

(©NTB)