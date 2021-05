Grace Bullen bommet og så OL-plassen ryke

NTB Sport

Bullens semifinaletap i 57-kilosklassen gjorde at OL-plassen glapp. Bare de som når finalene i Sofia, tar seg til lekene i Tokyo.

Det ble et fyrverkeri av en brytekamp. Bullen åpnet godt og tok det første poenget allerede etter sju sekunder da hun fikk Veronika Tsjumikova ut av matta.

Knappe minuttet senere ble det to poeng til Tsjumikova. Ikke lenge etter ble det to nye poeng til den russiske motstanderen, og dermed ledet Tsjumikova 4-1 halvveis.

Bullen startet den andre omgangen med en sterk nedriving og skaffet seg to poeng, fulgte opp med et nytt poeng og deretter to ruller til 8-4-ledelse. Tsjumikova reduserte så umiddelbart til 6-8. Så slo Bullen til og fikk Tsjumikova på rygg og tok fire poeng til 12-6-ledelse med drøye minuttet igjen.

Men Tsjumikova kontret på nytt, fikk inn sterkt grep og Bullen på rygg, og slutt endte det med at hun vant på fallseier.

Bullen ledet kampen helt til det gjensto 32 sekunder.

I den andre semifinalen møttes Giullia Oliveira (Brasil) og Mathilde Helene Riviere (Frankrike). Sistnevnte vant kampen 5-1 og er klar for OL i Tokyo.

Imponerte

Bullen imponerte stort både i åttedels- og kvartfinalen tidligere på dagen. Først slo hun ut regjerende verdensmester i 59 kg, Linda Morais, med sterke 12-2. Og mot Lindborg var hun på hugget igjen.

Svensken hadde fått advarsel for å være for passiv og trengte poeng da Bullen slo til i første omgang. Hun tok et hodefallsgrep og fikk Lindborg i bakken. Dermed tok hun ledelsen 4-0.

I annen omgang forsøkte Lindborg seg på en manøver som endte med at Bullen slengte henne i matta igjen. Deretter fikk 24-åringen svensken over på ryggen, og hun innkasserte dermed ytterligere seks poeng og vant kampen 10-0.

Solheim-exit

Tidligere fredag misset også Iselin Solheim i sin siste sjanse til å sikre seg en OL-billett. Hun tapte 0-4 mot ungarske Zsanett Nemeth i åttedelsfinalen.

Solheim fikk aldri grep om kampen i 76-kilosklassen i Sofia. Hun lå under 0-1 halvveis og klarte aldri å skaffe seg poeng i en kamp der Nemeth hadde god kontroll.

Lørdag skal fem norske herrebrytere i aksjon i OL-kvalifiseringen, blant dem veteranen Stig André Berge. Han tok bronse i 59-kilosklassen i Rio-OL for fem år siden.