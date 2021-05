Britisk forbud mot Tyrkia-reiser kort tid før mesterligafinalen

NTB Sport

Det er den tyrkiske koronasituasjonen som gjør at britiske myndigheter forbyr sine innbyggere å reise dit. Transportminister Grant Shapps sa fredag at briter kun kan reise til Tyrkia «under helt ekstreme omstendigheter».

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) uttalte senest torsdag at mesterligafinalen 29. mai skal gå som planlagt i Istanbul. Siden kampen er mellom to engelske lag, har flere tatt til orde for å flytte oppgjøret til Storbritannia.

Shapps er blant dem som åpner for dette, men understreker at Uefa selv må avgjøre saken.

– Fotballfans bør ikke reise til Tyrkia. FA (Englands fotballforbund) er i kontakt med Uefa. Vi er åpne for å være finalevert, men dette er en beslutning som Uefa må ta selv.

Høye smittetall har ført til at Tyrkia har stengt ned landet. Nedstengningen skal i første omgang vare til 17. mai.

