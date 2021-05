Berg tipper Fagermos VIF høyt på tabellen – spent på Rosenborg

NTB Sport

– Fagermo er en sterk personlighet. Det tror jeg Vålerenga trengte. Han viker heller ikke en tomme når det gjelder spillefilosofi. Jeg tror også at Fagermo trengte en ny utfordring etter mange år i Odd, sier Berg til NTB.

Vålerenga tok bronse bak Bodø/Glimt og Molde i fjor i Fagermos første sesong i Oslo-klubben.

– Forrige sesong var et klart framskritt for Vålerenga. Det blir spennende å se hva de får til. Så blir det også kanskje en ny situasjon for Fagermo og spillerne der de skal forsvare forventninger om å være i toppen.

Berg har bra kontroll på norsk fotball fra sin base som trener på Kypros. Han forlot Stabæk til fordel for Omonia Nikosia sommeren 2019.

– Det er ingen tvil om fotballinteressen i Oslo. Etter pandemien trenger folk at Vålerenga fyller opp stadion, sier Berg.

Sammen med Vålerenga tror Berg at Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg er med i toppen.

– Det skal bli spennende å se på RBK etter ryddesjauen de har gjennomført, sier Berg.

Elitserien starter søndag med fem kamper: Bodø/Glimt – Tromsø, Molde – Kristiansund, Odd – Sandefjord, Viking – Brann, Vålerenga – Rosenborg.

