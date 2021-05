Anders Mols andre koronatest var negativ

NTB Sport

Til avisen er han spørrende til den første testen.

– Anders testet negativt, og vi er veldig undrende til hvordan han kunne teste positivt. Vi er i hvert fall veldig lei oss for at dette kan ha satt en stopp for Norge 2 sin OL-drøm, sier han.

Mols positive test gjorde at det norske 2.-laget med Mathias Berntsen og Hendrik Mol måtte i karantene. Det pågår nå en turnering i Madrid hvor fem av åtte lag går til finalen i Nederland.

Vinneren der får en ekstra OL-plass.

Anders Mol og Christian Sørum er allerede kvalifisert for OL, men håpet å kunne bidra til å få ytterligere ett norsk lag til Tokyo.

