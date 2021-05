Tuchel vil ha pokalen

NTB Sport

– Jeg er lykkelig over å ha oppnådd dette. Jeg er takknemlig over å ha muligheten til å leve livet mitt i fotballen og ha denne lidenskapen som yrke. Jeg er takknemlig for å kunne gjøre det på dette nivået og komme til enda en finale, sa han til BT Sport etter Chelseas 2-0-seier over Real Madrid.

I fjor førte han Paris Saint-Germain til finale, men der ble det tap for Bayern München.

– Laget mitt fortjente denne seieren. Real Madrid er et veldig farlig lag og kan skape noe ut av ingenting. Vi var veldig gode i 2. omgang og kunne ha scoret flere. Selv jeg kunne ha scoret på noen av de sjansene, men spillerne mistet aldri konsentrasjonen eller den positive energien. Det var en fantastisk prestasjon, sa han.

Chelsea holdt nullen for 18. gang på de 24 kampene siden tyskeren overtok som manager etter sparkede Frank Lampard. Edouard Mendy sørget for det med et par meget gode redninger.

– Vi så det også mot Fulham sist. Han er så solid, så intelligent og har så trygge hender, sa Tuchel.

Det er over tre uker til finalen mot Manchester City.

– Spør meg om den kampen når det er fire dager til. Dette er for tidlig. Det kan bli skader, det kan bli formsvikt. Forhåpentlig går vi til den kampen med hele troppen intakt. Vi vil gå hele veien, for vi er med i denne turneringen for å vinne den, sa han.

(©NTB)