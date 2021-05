Sverige heller mot å si nei til OL-vaksiner

NTB Sport

IOC har inngått avtale med Pfizer om å tilby vaksinasjon til alle som skal til OL eller Paralympics i Tokyo i sommer. Reinebo, som er daglig leder i Sveriges olympiske komité, sier at den svenske holdningen er at idrettsutøvere skal vente på tur etter den prioriteringslisten landets helsemyndigheter har laget.

– Vi får se hvordan det konkrete tilbudet ser ut og hvordan de tenker det gjennomført, men jeg tror vi ligger ganske godt an i vårt land nå. Det kan være andre land som har større behov for dette, og da synes jeg de bør prioriteres, sier Reinebo til nyhetsbyrået TT.

– Jeg tror at ganske mange i vår tropp uansett kommer til å være vaksinert når de reiser, men ikke alle. De som tilhører en prioritert gruppe, enten gjennom underliggende sykdom eller alder, kommer til å være vaksinert i ganske god tid før de reiser til Tokyo.

God tanke

Reinebo synes IOC-initiativet i utgangspunktet er godt.

– Vi fikk vite at for hver dose som doneres til bruk av OL-involverte skal det gis to doser til risikogrupper i landet, og det er en god kombinasjon, sier han.

IOC-president Thomas Bach sier at initiativet er en del av puslespillet som legges for å garantere sikre konkurranser i Tokyo. Han understreker at vaksinedosene ikke tas fra eksisterende vaksineprogram.

Solidaritet

Reinebo synes vaksinasjonsinitiativet ikke handler mest om sikkerheten for OL-deltakerne.

– OL i Tokyo er ikke avhengig av at alle er vaksinert, men dette er en viktig gest overfor land som sliter med å få til vaksinasjon av de prioriterte gruppene. Det handler i mine øyne mer om solidaritet enn om koblingen til selve OL, sier han.

