Seieren forsvant for Zuccarellos Wild

Nordmannen pådro seg en to minutters utvisning, men noterte også ett målpoeng (assist) i kampen.

Wild ledet 2-1 før Knights utlignet vel fem minutter før slutt. Etter snaut to minutter av den ekstra spilletiden, scoret Alex Pietrangelo det avgjørende målet.

Kirill Kaprizov sto for begge Wilds scoringer. Dette var lagets tredje tap på de fem siste kampene.

I New York scoret J. T. Oshie tre mål for Washington Capitals i 4-2-seieren mot Rangers. Det gjorde han et døgn etter at faren hans døde i alder av bare 56 år. Oshie sto over mandagens Capitals-kamp da farens helsetilstand var kritisk.

Rangers får ikke spille sluttspill denne sesongen.

