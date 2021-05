Seier og tap for Norges kvinner i kontinentalcupen sandvolleyball

NTB Sport

De fem beste av åtte deltakende lag går videre til sluttspillet i Nederland neste måned. Det vil omfatte 16 nasjoner, og vinneren belønnes med en kvoteplass til OL.

Turneringen i Baden startet for de norske med nederlag i to strake kamper mot Ukraina. Ane Guro Hjortland/Sunniva Helland-Hansen tapte 1-2 (21-17, 17-21, 9-15) for Inna og Jirina Makhno, mens Ingrid Lunde/Emilie Olimstad tapte 0-2 (18-21, 14-21) for Diana Lunina/Valentina Davidova.

Torsdag ettermiddag gikk det bedre mot Sverige. Hjortland/Helland-Hansen slo Sara Cavretti/Sofia Wahlén 2-0 (21-18, 21-19) før Lunde/Olimstad tok seg av Tina og Sanna Thurin med 2-1 (28-30, 21-13, 15-8).

Turneringen fortsetter fredag. Det spilles tre turneringer både for kvinner og menn. Norge er representert i mennenes turnering i Madrid, der de første kampene spilles fredag.

Anders Mols positive koronatest førte til at Norge måtte sette inn reserver. Markus Mol/Nils Gunnar Ringøen og Vegard Løkken/Erlend Hendriksveeen deltar i Madrid.

