Fotballens plan: Halv sesong i 3. divisjon – oppstart tidlig i august

Klubbene på fjerde nivå i norsk fotball fikk beskjeden om de oppdaterte planene for 2021-sesongen på et møte torsdag ettermiddag.

At det allerede nå besluttes at det blir enkel serie, har sammenheng med at aktørene har uttrykt et klart ønske om å få vite hva de har å forholde seg til.

– Vi har fått ganske mange tilbakemeldinger fra klubbene, og de ønsker en avklaring. De vil ikke gå og vente lenger, sier leder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, til NTB.

Hun representerer blant annet klubbene på tredje og fjerde nivå i norsk herrefotball.

Mobilitet?

Ifølge Lindevik har klubbene lenge etterlyst avklaringer rundt hva som kan være et realistisk scenario for 2021-sesongen.

– På bakgrunn av det har vi sammen med NFF og kretsene besluttet at vi går for enkelt serie med start fra rundt 8. august. Det tror vi kan være realistisk, sier hun.

Avdelingsoppsettet for forrige sesong, som i sin helhet måtte avlyses som følge av viruspandemien, legges til grunn for seriespillet i 2021.

Det foreligger samtidig per nå ingen endelige og sikre datoer for oppstart av treningskamper eller seriespill for klubbene i 3. divisjon og resten av breddefotballen.

Et usikkerhetsmoment er også i hvilken grad myndighetenes retningslinjer rundt mobilitet vil gi fotballklubbene bevegelsesfrihet til å spille kamper.

Cupen først

Selv om serieåpningen for 3. divisjon ikke planlegges før en drøy uke ut i august, kan det bli aktuelt med kampaktivitet for de aktuelle klubbene før den tid.

3.-divisjonsklubbene er også involvert i cupen. I NFFs oppdaterte hovedterminliste ligger det inne at 1. runde skal spilles 24. og 25. juli. 2. runde går en uke senere, mens runde nummer tre planlegges 22. september. De fire siste rundene går først i 2022.

I regjeringens gjenåpningsplan for idretten legges det opp til enkelte lettelser for breddeidretten på trinn to, mens det på trinn tre blir atskillig større muligheter for aktivitet.

– Statsministeren sa i dag at vi kommer inn i trinn to i slutten av mai, og tre uker etter det er vi inne i trinn tre. Forutsatt at vi har kontroll på smitten, vil det for breddeidretten komme noe åpninger på trinn to og vesentlige åpninger på trinn tre, sa kulturminister Abid Raja til NTB onsdag.

