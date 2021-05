NTB Sport

Gjøvik-jenta fikk den tunge beskjeden før forrige sesong og var ikke å se i konkurranse i vinter. Hun har vært svært tilbakeholden med å uttale seg om sin situasjon siden nyheten kom 13. november.

Torsdag lot hun seg intervjue av noen medier.

– Det er mange tanker som går gjennom hodet. Det er en lengre prosess. Jeg fikk en skade i fjor vår. Jeg fikk trent bra og gjort mye bra, men det ble gjort en vurdering at det var best å se helsen min i et lengre perspektiv. Men det var en brutal beskjed å få når jeg hadde sett for meg å gå VM, sier Flugstad Østberg til TV 2.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sa dette om Østberg etter landslagsuttaket for noen dager siden:

– Risikoen for nye skader er der. Selv har jeg stor tro på at hun er en del av OL-troppen og skal kjempe om medaljer der.

– Det er absolutt ingen selvfølge å bli tatt ut på et landslag. Det ser man på oppstyret rundt. Jeg setter veldig pris på at jeg fortsatt er med, sier Østberg.

Bakgrunnen for startnekten forrige sesong var at langrennsstjernen ikke oppfylte helsekravene til skiforbundets medisinske støtteapparat. Hun slet med å kontrollere ernæringsinntaket over tid.

– Som utøver har du hele tiden et håp og lyst, og jeg skjønte fort at starten av sesongen røk, men jeg hadde et håp om at man kunne komme litt senere inn i sesongen. Men da ting ble som de ble, må man akseptere at helseteamet har peiling på hva som er det beste for meg. For det er ikke alltid man selv ser sitt eget beste, og det kan jeg være den første til å innrømme at det er ikke alltid lett oppi det, sier Østberg til NRK.

