Topphåndballen får avslutte sesongen – slik blir gjennomføringen

NTB Sport

Alt seriespill i toppidretten har ligget brakk siden 18. januar på grunn av koronapandemien. Onsdag fikk fotballen som ventet klarsignal til å rulle i gang sesongen i de to øverste divisjonene på herre- og kvinnesiden.

Samtidig fikk håndballen tommel opp til å avslutte 2020/21-sesongen. Første kamp blir seriefinalen for kvinner mellom Vipers og Storhamar. Den spilles allerede 11. mai.

Storhamar har med én kamp mer spilt to poengs forsprang på rivalen.

Cupfinalen mellom Sola og Vipers Kristiansand spilles deretter 15. mai. Den kampen går i Stavanger.

Betyr noe for selvfølelsen

– Vi er veldig takknemlige og glade for dette. Nå får vi avsluttet en svært krevende sesong, hvis vi skal kalle det en sesong, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

– Hvor mye betyr det å ikke måtte avlyse hele sesongavslutningen?

– Det betyr mye for inngangen til neste sesong. Det betyr noe for selvfølelsen og noe for energien inn mot en sesong som forhåpentligvis blir mer normal, svarer Lio.

Normalt blir det spilt sluttspill på tampen av hver sesong, men dette utgår i år. Norges Håndballforbund gjennomfører imidlertid en kvalifisering til neste sesongs eliteserie for menn.

Oppgjørene som skal avgjøre hvem som får de tre siste plassene på øverste nivå, spilles slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

Kampene spilles best av tre i perioden 19.- til 26. mai. Vinneren av hver duell er klar for eliteserien neste sesong.

Oppdaterer protokoller

Kulturdepartementet skriver onsdag at det i tiden som kommer «åpnes for et begrenset antall trenings- og seriekamper på øverste nivå som avslutning på sesongen 2020/2021».

– Jeg er glad for at håndballen gis mulighet til å avslutte sesongen 2020/2021 og gir honnør til Norges Håndballforbund som har tilpasset sitt opplegg til et omfang som er mulig å åpne for, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Regjeringens åpning for å avslutte sesongen kommer etter at Helsedirektoratet landet på samme konklusjon. Direktoratet påpeker samtidig i sine vurderinger at smittevernprotokollen for håndballen må oppdateres.

– Det er en løpende kommunikasjon mellom Norges Håndballforbund og helsemyndighetene om protokollene. Vi gjør det som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav, sier håndballpresidenten til NTB.

På kvinnesiden rykker ingen lag ned fra verken eliteserien eller 1. divisjon.

(©NTB)