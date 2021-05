Tolga fikk ski-NM i 2023 – mesterskap på hjemmebane for Johaug

NTB Sport

Mesterskapet er terminfestet i forkant av påsken om snaut to år.

På rennprogrammet står sprintstafett, 5 og 10 kilometer samt 30 og 50 kilometer for seniorklassen. I tillegg planlegges det norgescupavslutning for juniorer.

– Tolga IL har de siste årene vært ivrige etter å få arrangere norsk mesterskap med TV-sendinger, og nå var det enighet om at det var Tolgas tur, sier arrangementskonsulent Marita Hakestad Andresen i Norges Skiforbund.

Arrangørene i Nord-Østerdal har erfaring blant annet fra hovedlandsrenn og NM del to i langrenn fra tidligere.

– En stor dag for oss. Dette blir noe annet enn sist gang vi arrangerte NM i 2010. Vi har søkt om NM med TV-sendinger flere ganger de siste årene, men endelig får vi denne muligheten. I 2023 håper vi «treige østerdøler» ser muligheten med et slikt arrangement som har direktesendinger på TV over flere dager, og hvilke muligheter dette kan gi for regionen, sier leder Knut Sagbakken i Tolga IL.

Therese Johaug er fra Dalsbygda i samme område.

