Idrettspresidenten utålmodig etter nye lettelser

NTB Sport

På en pressekonferanse varslet kulturminister Abid Raja (V) at det umiddelbart åpnes for seriespill i de to øverste divisjonene i fotballen, samt i topphåndballen.

– Det er veldig positivt og viktig at det åpnes opp for seriespill i toppfotballen, og at topphåndballen får avsluttet sin sesong. Men fortsatt er det mange andre idretter som tørster etter å komme i gang – og det er stor utålmodighet i organisasjonen etter å gjenåpne mer av idretten, på flere nivåer, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun er spesielt utålmodig rundt situasjonen til breddeidrettsutøvere i kontaktidretter.

– Denne gruppen har ikke kunnet utøve ordinær idrettsaktivitet siden pandemien startet, og det er alvorlig. Snart må det være deres tur, sier hun.

Kjøll er klar på at hun forventer snarlige avklaringer fra myndighetene om når nye lettelser for idretten kan iverksettes.

