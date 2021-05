Glesnes og Union til mesterligasemifinale

NTB Sport

Som i 3-0-seieren på bortebane forrige uke spilte nordmannen hele kampen i Unions midtforsvar.

Tross Union-dominans var det Atlanta som tok ledelsen, da Santiago Sosa på overtid i første omgang vendte av Leon Flach og scoret med et diagonalskudd. Glesnes stormet til i et forsøk på å blokkere, men nådde ikke fram i tide.

Jamiro Monteiros gode hjørnespark skapte to store sjanser til utligning. I det 59. minutt fikk Glesnes nikke fra god posisjon, men ballen gikk rett over. I det 72. minutt satte Alejandro Bedoya hodet på ballen ved nærmeste stolpe. Den gikk i en bue over keeper og falt ned på tverrliggeren.

Målet kom i det 88. minutt, da innbytter Cory Burke raidet helt til dødlinja og fant måljegeren Kacper Przybylko foran mål. Den polske spissen, som i første kamp noterte to mål og en assist, banket 1-1 i nettaket.

Union møter Portland Timbers eller mexicanske América i semifinalen, som avvikles med hjemme- og bortekamp i august og september. Finalen spilles 28. oktober.

