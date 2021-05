Zuccarello og Wild snudde til seier i målfest

NTB Sport

Zuccarello fikk godt med spilletid og hadde flere gode muligheter til å score, men endte kampen uten målpoeng.

Minnesota Wild er ett av NHLs beste lag til å kjempe seg tilbake i kamper for tiden. Etter å ha ligget under 3-5 satte Wild-spillerne inn sluttspurten, og vendte til 6-5-seier.

Kirill Kaprizov satte inn 5-5 med under to minutter igjen å spille. Wild, som hadde ligget under med to mål store deler av kampen, gikk deretter rett i angrep på jakten etter seiersmålet.

Det kom da Jonas Brolin fyrte løs fra distanse med rundt ett minutt igjen å spille. Også lørdag kjempet Wild seg til seier etter å ha ligget under med to mål. Da ble St Louis Blues slått 4-3 etter forlenging.

Det var ventet en målrik kamp ettersom de to lagene som barket sammen er blant de mestscorende i NHL for tiden. Etter første periode ledet Vegas 3-2, og ledelsen ble økt til 5-3 i midtperioden.

Tre Wild-mål i den avsluttende perioden ga hjemmejubel etter en kamp med elleve mål.