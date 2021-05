Viking kan overta plassen til Avaldsnes i Toppserien

NTB Sport

Viking, som har bestemt seg for å satse på kvinnelaget, fikk for en tid tilbake en henvendelse fra toppserieklubben Avaldsnes om muligheten for et samarbeid.

Laget fra Karmøy tok bronse forrige sesong, mens Vikings kvinnelag for tiden spiller i 2. divisjon. Målet for klubben er å ta seg til Toppserien raskest mulig.

Viking har bestemt seg for å gå i dialog med Avaldsnes. Slik Aftenbladet forstår saken, har dialogen om et samarbeid utviklet seg slik at Viking kan komme til å inngå en avtale om at de overtar plassen i Toppserien fra og med 2022-sesongen.

– Vi har ikke kommet så langt, men synes dette er så spennende at vi er positive til å ta en prat med Avaldsnes. Utviklingen i kvinnefotballen går fort, vi har mistet mange spillere til Toppserien de siste årene, påpeker Viking FK-leder Rune Bertelsen til lokalavisen.

