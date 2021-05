Valsvik tilbake i Godset

NTB Sport

Dermed blir det comeback på Marienlyst for Valsvik, som spilte i Godset i to sesonger fra 2014 til 2016. Sogningen ble solgt til Eintracht Braunschweig sommeren 2016 etter å ha imponert i drammensklubben.

– Det føles som å komme hjem igjen. Da jeg tok toget over Drammenselva, kjente jeg på litt følelsene. Jeg har alltid hatt lyst til å komme tilbake hit, det har jeg sagt hele tiden. Jeg føler at dette er et perfekt valg akkurat nå. Jeg vet at det har vært turbulent her, men det trigger meg bare enda mer, sier Valsvik til Godsets nettsted.

Søndag kveld ble det kjent at han ble løst fra kontrakten med Rosenborg, som hentet ham for to år siden.

– Spillemessig får vi inn en bauta. En som er god i duellspill og på dødball begge veier. Vi har sluppet inn for mye mål på dødball de siste sesongene, og det har vi en forventning om at Gustav skal gjøre noe med, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

Nylig tapte Strømsgodset 1-6 mot 1.-divisjonslaget Fredrikstad i en treningskamp. Laget åpner Eliteserien hjemme mot Lillestrøm 16. mai.

