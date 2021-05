Roma-treneren gir seg etter endt sesong

NTB Sport

Det bekrefter serie A-klubben tirsdag.

– På vegne av alle i AS Roma vil vi takke Paulo Fonseca for hans harde arbeid og gode lederskap de siste to årene, sier klubbpresident Dan Friedkin i en uttalelse.

Fonseca ble ansatt sommeren 2019.

– Paulo ledet laget gjennom mange utfordringer, inkludert koronapandemien og nye eiere. Han gjorde det med uselvisk integritet og karakterstyrke, sier Fridkin.

Ifølge italienske medier er tidligere Juventus-, Napoli- og Chelsea-manager Maurizio Sarri favoritt til å ta over treneransvaret. Roma, som sist vant Serie A i 2001, har ikke vunnet noe siden 2008.

Laget tapte den første semifinalen mot Manchester United med 2-6 på bortebane og tar imot Ole Gunnar Solskjærs menn torsdag.

(©NTB)