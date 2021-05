NTB Sport

Brusveen døde 21. april. Han ville fylt 94 år til sommeren.

Smittevernhensyn gjorde at bare 50 personer fikk delta under seremonien inne i kirken.

Brusveen tok OL-gull på 15-kilometeren i Squaw Valley i 1960. Han ble senere Norges første ekspertkommentator og jobbet mange år i NRK. Brusveen var aktiv i den rollen helt fram til ski-VM i Trondheim i 1997.

– Far var utadvendt og fikk mange venner. Jeg lærte meg tidlig at jeg måtte vente på ham. Alle ville slå av en prat, sa sønnen Bjørn i sitt minneord.

Brusveens gode langrennsvenn, Ole Ellefsæter, var en av flere med minnetaler. Det samme gjaldt tidligere skipresident Sverre Seeberg.

– Håkon, så er tiden kommet til at vi tar et siste farvel med et fint liv. Det blir et tomrom etter deg, men gode minner. Du verden så mye moro vi opplevde. Takk, Håkon, sa Ellefsæter da han fikk ordet i kirken.

– Jeg er en av de mange som følte at jeg nesten kjente Håkon Brusveen. Han drømte tidlig om å bli en god skiløper. Han vokste seg stor og seig. Det var Håkon og Halgeir Brenden som startet gjenreisningen av norsk langrenn etter krigen, sa Seeberg.

