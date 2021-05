Nye virusgrep fra Uefa foran fotball-EM – åpner for større tropper

NTB Sport

Det har Det europeiske fotballforbundet besluttet. Avgjørelsen ble kommunisert ut tirsdag.

I en uttalelse heter det at grepene som nå er tatt skal bidra til at arrangementet forløper knirkefritt til tross for de utfordringene koronapandemien kan skape.

Hovedgrepet som tas er at hver nasjon kan melde på 26 spillere i sin EM-tropp, ikke 23 som tidligere. Det skal forhindre at lagene ikke havner i manko dersom det dukker opp positive virustester.

Det blir samtidig fortsatt mulig å melde på kun 23 spillere i kamptroppen til hvert enkelt oppgjør.

Etter at EM-troppene er innmeldt 1. juni, kan de respektive landslagssjefene gjør ubegrenset med endringer fram til første kamp dersom det oppstår skader eller sykdom.

Det legges videre til at spillere som regnes som nærkontakter av eventuelle koronapositive lagkamerater også kan erstattes i troppen.

De nye reglene åpner i tillegg for at samtlige keepere kan bli erstattet foran hver eneste kamp i mesterskapet, selv om en nasjon fortsatt skulle ha én eller to aktuelle og friske spillere på denne posisjonen.

EM spilles fra 11. juni til 11. juli. 24 nasjoner deltar.

