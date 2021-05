Langrennslandslaget bekreftet: Amundsen, Kalvå og Myhrvold inn for vrakede profiler

NTB Sport

Det ble klart da langrennssjef Espen Bjervig og landslagstrenerne Ole Morten Iversen, Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen presenterte neste sesongs landslag på et digitalt pressetreff tirsdag.

At den regjerende olympiske mesteren på 10 kilometer fri teknikk fra Pyeongchang, Ragnhild Haga, røk ut av laget, var det mest overraskende. Hun hadde en tung innledning på forrige sesong, men viste klar stigning i de tre-fire siste rennene.

Det lå heller ikke åpent i kortene at sprintlandslaget for menn skulle bli redusert fra seks til fem mann. Dermed måtte Krogh bort uten at noen nye ble hentet inn.

Didrik Tønseths exit var mer ventet. Trønderen har ikke fått det til å stemme i de to siste sesongene.

Amundsen inn

Harald Østberg Amundsen tok bronse på 15 kilometer fri teknikk i VM i Oberstdorf sist vinter, og da lå veien åpen inn til landslaget for 22-åringen.

– Det er kult å komme inn på et såpass sterkt lag med eldre utøvere. Jeg er en del yngre enn de andre. Jeg følte det var på tide at litt yngre utøvere kom inn, sier han.

Tønseths samboer Anne Kjersti Kalvå hadde en god sesong sist vinter, og det var ventet at hun ville bli hentet inn i det ypperste selskap.

– Jeg håper å bidra med god stemning og ekstra trykk på trening, sier Kalvå.

Myhrvold glad

Mer overraskende var det at Vind-løper Mathilde Myhrvold kommer inn. Hun var med i den norske VM-troppen i vinter, men fikk ikke sjansen i renn.

– Det var stort for meg da jeg fikk beskjed etter sesongen om at jeg var en del av elitelaget. Jeg gleder meg masse til å være med gjengen og lære mye, sier hun.

Landslagene samles til fellessamling første gang under den tradisjonelle vårsamlingen på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni.

Slik blir neste sesongs langrennslandslag:

Menn, elite allround:

Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss).

Sprint:

Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærum), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn).

Kvinner, elite:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Mathilde Myhrvold (Vind).

