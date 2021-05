Løkberg signerte med Viking til 2023

NTB Sport

Trønderen kom til klubben fra Brann sensommeren i 2019. Før den tid spilte han over 150 kamper for Ranheim i Trondheim.

– Han er en type som tenker kollektiv først. En som alltid gir 100 prosent, jobber for laget og setter en standard, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Rogalands Avis.

I Viking er han blitt en av lagets viktigste spillere.

– Det er gode nyheter å få signert en av våre største profiler for ytterligere to sesonger. Nå har vi Løkberg på banen, i garderoben og i klubben ut 2023. Det betyr mye for Vikings daglige leder Eirik Bjørnø til klubbens hjemmeside.

(©NTB)