Johan Lædre Bjørdal setter karrierepunktum

Egersunderen Bjørdal har spilt fotball på toppnivå siden midten av 2000-tallet, blant andre for Viking, Bodø/Glimt, Rosenborg og Vålerenga.

Han kom til sistnevnte klubb i 2019 og spilte 40 kamper, men kontrakten hans ble sagt opp i januar i år. Og nå har Bjørdal altså tatt beslutningen om å gi seg med fotballen.

– Det er totalpakken. Jeg blir 35 år i morgen. Jeg har lurt på om jeg skal gjøre noe annet. Det har vært viktig for meg at helsen min er bra når jeg slutter å spille fotball. Det har aldri vært et poeng for meg å skvise ut noen ekstra år. Jeg vil kunne leke med barna. Nå føles det greit, men det er rart. Jeg har spilt fotball siden jeg har kunnet stått på to bein, sier han til VG.

Bjørdal fikk tre A-landskamper for Norge.

