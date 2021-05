Ishockeylandslaget yppet seg mot Sverige i 3-5-tap

NTB Sport

Grunnet norske innreiserestriksjoner er hele oppkjøringen lagt til København, med to turer over sundet til Malmö for å møte Tre Kronor, i Norges to første landskamper siden februar i fjor.

Akkurat som i mandagens 2-5-tap fikk Norge en kjempestart, denne gang med scoring før det var spilt ett minutt. Aggressiv forechecking førte til at svenskene slet med å spille seg ut. Viktor Lööv prøvde å dempe en tversoverpasning fra Malte Strömvall med skøyta, men pucken spratt rett til Tommy Kristiansen, som omsatte gaven i 1-0-ledelse.

Nils Lundkvist utlignet i Sveriges første overtallsspill da Samuel Solem satt utvist for høy kølle, men Norge svarte ved å omsette sitt første power play i ny ledelse etter 10.14.

Kristiansen førte pucken i rundvantet og la den ut på køllebladet til Thomas Valkvæ-Olsen, som omgitt av fire motspillere slo inn 2-1-målet.

Ledelsen holdt ikke til første pause. Fredrik Olofsson skjøt inn 2-2-målet bak Henrik Holm etter at svenskene gjenvant pucken i Norges sone.

Flott kontring

Sverige dominerte klart i midtperioden, men Norge tok ledelsen for tredje gang på en godt utført kontring som etter 34.44 resulterte i Emil Lillebergs første landslagsscoring og Kristiansens tredje målpoeng for kvelden.

Tobias Lindström førte opp i høyt tempo og slapp pucken til Lilleberg. Pasningen ut til Kristiansen så ut til å være for hard, men han kontrollerte pucken med skøyta og slo skrått ut til Lilleberg, som scoret fra kloss hold.

– Det er veldig kult å få spille igjen, og jeg synes vi gjør en veldig bra match, sa Lilleberg i TV 2-sendingen.

For tredje gang kvitterte svenskene etter kort tid. Jonatan Berggren så ut til å skulle føre pucken bak mål, men la den ut på nærmeste side, og klubbkamerat Jesper Frödén scoret.

– Det er hans spesialitet, så jeg visste den ville komme, sa Frödén.

Lang periode

Skellefteå-rekka sto også for Sveriges første ledermål snaut halvveis i den siste perioden. Philip Holm kranglet pucken til Andreas Wingerli, som tok den med forbi to norske spillere og satte inn 4-3.

Da hadde Norge ennå ikke hatt skudd på mål i den siste perioden, som ble ekstra lang fordi 2. periode måtte blåses av tidlig som følge av dårlig is.

Kristiansen og Mathias Trettenes hadde store sjanser til å gjøre 4-4 i Norges annet overtallsspill i kampen, men Norge slapp i samme power play til en kontring der Håkon Nilsen lagde straffeslag for å nekte Nils Lundkvist scoring. Straffen gikk via leggskinnet til Holm og stolpe-ut.

I stedet punkterte Markus Ljungh kampen i et svensk overtallsspill, åtte sekunder før Norge ville ha ridd av Tobias Fladebys tominutter for tripping.

Tommy Kristiansen, som var Norges store spiller, hadde et skudd i krysset og ut helt på tampen

(©NTB)