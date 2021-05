Holstein Kiel med nytt steg mot opprykk

NTB Sport

Hengekampene hopet seg opp som følge av to koronautbrudd, men etter tirsdagens 2-0-seier over Sandhausen er Holstein Kiel bare fire poeng fra opprykksplass i 2. Bundesliga med to kamper mindre spilt.

Laget passerte Hamburg og inntok kvalifiseringsplassen, med Håvard Nielsens klubb Greuther Fürth på 2.-plassen i siktet.

Fin Bartels ga Holstein Kiel ledelsen midtveis i første omgang, mens Janni Serra punkterte oppgjøret med en vakker lobb etter pause.

Kiel-laget har igjen nye hengekamper mot Hannover 10. og Jahn Regensburg 13. mai, i tillegg til sine ordinære kamper i de tre siste serierundene. Neste oppgave blir Tore Reginiussens klubb St. Pauli fredag.

