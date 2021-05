Fotballens boikott over: – Vi har sendt et kraftig og felles signal

NTB Sport

Tunge fotballaktører i England, Norge og en rekke andre land gjennomførte en fire dager lang boikott av sosiale medier fra fredag til mandag. Målet var å protestere mot rasisme og diskriminering.

Aksjonen ble kjent etter en felles uttalelse fra blant andre Premier League, Englands fotballforbund (FA), ligaforeningen EFL og kvinnenes superliga i forrige uke.

Deretter valgte Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og flere andre å følge etter. Natt til mandag var boikotten over.

«Vi har sendt et kraftig og felles signal. Vi håper virkelig at beskjeden er hørt, forstått og at positive endringer er på vei», skriver Aston Villa på Twitter.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United markerer også avslutningen på boikotten.

«Null toleranse, alltid. Vår kamp mot netthets vil alltid fortsette», skriver Old Trafford-klubben.

«Boikotten er over. Det er ikke vårt arbeid med å utfordre og utradere alle former for diskriminering», heter det videre.

Manchester United har gjort en undersøkelse av nettaktiviteten rundt klubben mellom september 2019 og februar 2021, der det kommer fram at 3300 innlegg i sosiale medier har vært netthets rettet mot spillerne.

86 prosent av meldingene blir beskrevet som rasistiske, mens åtte prosent av meldingene skal ha vært homofobiske eller transfobiske.

