Blonz tar nytt steg: Klar for Pick Szeged i Ungarn

NTB Sport

Vingen har ett år igjen av en treårskontrakt i Elverum, men han slippes til utlandet for en ikke offentliggjort sum.

Blonz får en 2-årskontrakt med Szeged. Det er sammen med Veszprém den beste klubben i Ungarn. Begge har bra resultater fra europacupene bak seg. Pick Szeged møtte Elverum i gruppespillet i Champions League denne sesongen.

– Jeg er veldig glad for at Elverum slipper meg og gir meg denne muligheten. Dette er et steg videre i karrieren for meg, sier Blonz til TV 2.

Han blir lagkamerat med Kent Robin Tønnesen i Ungarn.

