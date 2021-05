Atkinson-rettssaken: Døde etter å ha blitt sparket i hodet og utsatt for elektrosjokk

NTB Sport

I retten i Birmingham beskrev aktor Alexandra Healy hvordan den da 48 år gamle Atkinson ble skutt med en elektrosjokkpistol av Monk og gitt støt i 33 sekunder. Det er over seks ganger lenger enn det som er standard prosedyre ved bruk av elektrosjokkvåpen.

Senere skal Monk ha sparket Atkinson minst to ganger i hodet. Sparkene var ifølge Healy så kraftige at det var merke etter politimannens skolisser to steder i Atkinsons panne.

Episoden fant sted natt til 15. august i 2016. Politiet hadde rykket ut til meldinger om bråk ved huset til Atkinsons far i Telford utenfor Birmingham, og det oppsto en konfrontasjon mellom eks-fotballspilleren og politibetjenten.

Nekter skyld

Atkinson hadde på dette tidspunktet alvorlige helseproblemer, blant annet akutt nyresvikt. Aktor forklarte at den tredje gangen Monk trykket på utløseren på elektrosjokkpistolen, så var det «fullstendig effektivt» og førte til at Atkinson falt i bakken.

– Ved å sparke Dalian Atkinson i hodet ikke én, men to ganger, handlet politikonstabel Monk ikke i selvforsvar eller i forsvar av noen andre, sa Healy.

– Han var utvilsomt sint over at denne mannen hadde satt ham i fare. Han valgte å la det sinnet gå ut over Dalian Atkinson ved å sparke ham i hodet, fortsatte aktoren.

Monk (42) er tiltalt for drap, men nekter straffskyld. Også hans kollega Mary Ellen Bettley-Smith (31), som var med ham natten Atkinson døde, er tiltalt for vold.

Vitner: Ble sparket 15 ganger

Atkinson ble fraktet til sykehus etter episoden og ble der erklært død klokken 2.45 på natten, litt over en time etter at han angivelig ble utsatt for vold av de to politibetjentene.

Det var flere vitner til episoden, og Healy leste opp forklaringer fra dem som støtter hennes påstand om at Atkinson ble utsatt for vold etter at han var gått i bakken som følge av elektrosjokk.

En kvinne som bodde i nærheten, Paula Quinn, har forklart at politibetjentene «sparket ham minst 15 ganger med full kraft». Atkinson lå ifølge vitnene stille da han ble sparket.

Atkinson hadde en lang karriere som fotballspiller på toppnivå i England og land som Spania og Tyrkia. Etter karrieren slet han med både fysiske og psykiske helseproblemer.

Rettssaken i Birmingham skal pågå i minst seks uker.

