Norway Cup venter i det lengste med å avlyse

– Vi venter på de nasjonale myndighetene rundt gjenåpningen, og etter det de lokale opptrappingsplanene. Det var jo Oslo som avlyste Holmenkollen i år, og ikke de nasjonale myndighetene, sier generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, til NTB.

Disse avgjørelsene er ventet å komme i annen uke av mai.

Det ble tidlig klart at årets Norway Cup ikke kan spilles som en internasjonal turnering. Men arrangøren har håp om en nasjonal cup og har tatt høyde for alle utfordringene det vil være rundt smittevern.

Tapte penger

I Norway Cup handler det ikke bare om å spille fotballkamper. Tilreisende lag skal både spise, sove og leve sammen i den hektiske uken fra 31. juli til 7. august.

– Vi har lagt opp fellesbespisninger etter kampprogrammet hvor lagene kommer inn og spiser ferdiglagede porsjoner. Så vil det bli desinfisert mellom hver bespisning, opplyser Trælvik.

– Det er likevel et spørsmål om vi får lov til at lagene kan sove i sovesaler. Vi har planlagt for flere forskjellige utfall, sier han.

Norway Cup-sjefen opplyser at man må bruke 5,5 millioner kroner på ekstra smitteverntiltak. Dette vil man få dekket, men det er fortsatt spørsmålstegn om hvorvidt alt frivillig arbeid vil bli kompensert.

I fjor fikk NC tilbake 70 prosent av utgiftene de hadde, men måtte dekke resten selv. Dermed gikk man på et underskudd.

– Lys i tunnelen

Trælvik snakker derfor varmt om frivilligheten, og at den også må belønnes. Norway Cup er en stor bedrift, men det er det frivillige arbeidet som de 1700 medlemmene i Bækkelaget legger ned, som er bærebjelken.

Han tror at Kulturdepartementet og minister Abid Raja (V) har skjønt viktigheten av alt arbeidet medlemmene i Bækkelaget Sportsklubb legger ned.

Norway Cup ble arrangert for første gang i 1972, da med 420 lag og 8400 spillere. Turneringen har blitt avholdt hvert år siden 1972, med unntak av 1976, da klubben i stedet arrangerte Oslo Cup i håndball.

Av de store barne- og ungdomsturneringene i fotball er Gothia Cup (i Sverige) er allerede avlyst, mens Dana Cup (i Danmark) fortsatt har plan om å arrangere.

– Det er viktig at vi holder lyset i tunnelen tent for klubbene der ute. Etter fjorårets avlysning har vi fått mange henvendelser fra lag rundt om i Norge om at vi ikke må avlyse også i år. Dette er viktig for å hindre frafallet i de klubbene, sier Trælvik.

