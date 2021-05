Italiensk lege straffes strengt etter at landslagsspiller døde mens hans sov

NTB Sport

Giorgio Galanti må også betale snaut 11 millioner kroner i erstatning til de etterlatte.

Dommen ble anket på stedet i rettssalen mandag. 31-åringen Astori var kaptein for Fiorentina da han døde av hjerteinfarkt mens han sov natten før en seriekamp.

Legen Galanti hadde sju måneder før dødsfallet klarert Astori for spill. Retten mente at Galanti burde ha vurdert helsetilstanden til spilleren langt mer nøye. Bakgrunnen for dette var funn gjort under en hjertetest av Astori. Den avdekket at han innimellom hadde forhøyet hjerterytme, takykardi.

Astori spilte 14 ganger for Italias A-landslag.

(©NTB)