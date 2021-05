Canada-proffen Pettersen klar for ishockey-VM

NTB Sport

I forrige uke ble det klart det ikke blir noe sluttspill for Stockton Heat og de andre lagene i den canadiske AHL-avdelingen. Det åpnet for at Pettersen kan spille VM for Norge.

– Jeg reiser til Danmark tirsdag og gleder meg til å treffe gutta, sier han til nitten.no.

Løperen ble hentet til NHL-klubben Calgary Flames for et år siden, men han har spilt for farmerlaget i Stockton, California. Pettersen har slitt med en skade i store deler av sesongen, men melder seg klar til VM.

– Jeg er frisk nå. Ingenting å bekymre seg for. Jeg kommer til å ofre alt for Norge, sier han.

Landslagssjef Petter Thoresen sa til NTB for en tid tilbake at han håpet å få med seg Pettersen i mesterskapet som skal spilles i Riga fra 21. mai. Da roste han også unggutten.

– Han er spillintelligent, og han er vant med høyt tempo og å ha dårlig tid, slik det blir i VM. En spillende type som vi sikkert kommer til å nyte godt av der borte, sa Thoresen.

