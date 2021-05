Rangers knuste Celtic i dramatisk Old Firm

NTB Sport

Det ble et tungt siste Old Firm for sesongen for Celtic, og særlig for lagets mangeårige kaptein Scott Brown. Han blir spillende manager i Aberdeen neste sesong og gikk av banen med 1-4-tap i sitt siste Glasgow-derby foran et publikumstomt Ibrox.

Etter 20 relativt rolige åpningsminutter eksploderte det fullstendig på Rangers' hjemmebane søndag. Mohamed Elyounoussi fyrte en kanonkule i tverrliggeren etter 23 minutter, men kort tid etter skulle vertene ta ledelsen.

Kemar Roofe brystet ballen i mål på et sleivskudd fra Ryan Kent, og i samme angrep ble Celtic redusert til ti mann. Callum McGregor felte Glen Kamara i opptakten til angrepet og ble utvist med sitt andre gule kort.

Ajer-assist

Tross det røde kortet slo Celtic umiddelbart tilbake. En corner fant Ajer på bakerste stolpe, og han nikket ballen videre til Odsonne Édouard, som kontant stanget inn utligningen.

Bare tre minutter senere smalt det igjen motsatt vei. Alfredo Morelos slo tunnel på Brown og trakk seg inn i Celtic-feltet før han hamret ballen opp i nærmeste kryss. Keeper Scott Bain rakk ikke å stoppe det knallharde skuddet.

Kampen ble langt på vei punktert etter 56 minutter. Roofe kom stormende bakfra og stanget inn innlegget fra Borna Barisic.

For Ajer, Elyounoussi og lagkameratene ble det en tung dag på jobben. Førstnevnte tok seg inn i Rangers-boksen med et flott soloraid etter 78 minutter, men avslutningen skled av foten og gikk nesten imponerende langt utenfor.

Spilte hele kampen

På tampen tegnet også innbytter og superveteran Jermain Defoe (38) seg på scoringslisten. Han fintet Ajers stoppermakker Stephen Welsh på rumpa og satte inn 4-1.

Seieren gjør at Rangers har hele 96 poeng fra 36 kamper. Toer Celtic har 73 poeng når det gjenstår to serierunder.

Både Ajer og Elyounoussi spilte hele kampen søndag.

