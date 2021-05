Narvik får tøff kamp om alpin-VM i 2027 – her er kandidatene

NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) søndag. Crans Montana, Garmisch-Partenkirchen og Soldeu er de tre øvrige kandidatene.

Søknadsfristen for å melde sin interesse for arrangementet utløp 1. mai.

Sveitsiske Crans Montana og tyske Garmisch-Partenkirchen er velkjente vintersportssteder. Mindre kjent er Soldeu i Andorra.

De fire kandidatene skal levere en omfattende søknad der arrangørkonseptet presenteres i sin helhet. Fristen for dette er satt til 1. september.

Lokalt engasjement

Norge har aldri tidligere arrangert alpin-VM.

– Det å få tildelt et stort og attraktivt internasjonalt mesterskap kan sammenlignes med et langt maratonløp. Etter fem år med nasjonal prosess som endte med at Narvik skal være Norges kandidat, går vi inn i en ny fase. Nå starter det internasjonale arbeidet, sier skipresident Erik Røste.

Han er klar på hva som blir hovedargumentene for å overbevise skitoppene om at Narvik er det rette valget.

– Her skal vi konkurrere mot store og kjente alpindestinasjoner hvor vi må framheve Narviks styrker med løyper fra fjellet og rett ned i havet og en kompakthet i arrangementet hvor alt er i gangavstand, sier Røste.

Han peker videre på at engasjementet og støtten søknaden har fra hele Nord-Norge, også blir særdeles viktig å formidle.

– Det vil være selve garantien for at et VM i Narvik i 2027 blir en suksess, sier skipresidenten.

Frankrike neste

Hvem som får VM i 2027, blir klart under FIS-kongressen 26. mai 2022.

– Vi representerer noe nytt, med et arktisk VM i fjord- og fjell-landskap. Og ski- og alpinnasjonen Norge er samlet og entusiastisk klar for å arrangere alpin-VM, sier ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen.

I 2023 skal alpin-VM arrangeres i franske Meribel-Courchevel. To år deretter er østerrikske Saalbach arrangør.

Deretter kan det altså være Narviks tur.

