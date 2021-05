Hovland storspiller i Florida – nærmer seg teten

NTB Sport

Etter 13 spilte hull er han fem slag under par for dagen og 12 under totalt. Det gir delt 4.-plass bare fire slag bak lederne, som er snaut halvferdige med sin siste runde.

For tredje dag på rad innledet Hovland dagen med en birdieflom. Søndag kom birdiene på 1., 2., 4, og 5. hull. I motsetning til de foregående dagene har han så langt holdt seg unna bogeyer, og den femte birdien trillet i hullet på 9. hull.

Hovland var på delt 24.-plass halvveis i turneringen og på delt 12.-plass før siste runde.

Keegan Bradley og Sam Burns er i delt ledelse, 16 slag under par etter åtte spilte hull søndag.

Kristoffer Ventura var også med i turneringen, men han greide ikke cuten halvveis.

(©NTB)