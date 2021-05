Berg fortsetter på Kypros: Har grep om seriegullet

NTB Sport

Omonia har hatt hele 30 trenere siden 2000. Går Berg kontrakten ut til sommeren neste år, vil han ha ledet laget i vel 1000 dager. Det er i så fall klar klubbrekord de siste 32 årene.

– Det er fine sportslige utfordringer her, mange utenlandske spillere og trenere og ikke kunstgressbaner. Kypros ligger vel på 15.-plassen på Uefas klubbranking mot Norges 22. Det har vært kypriotiske klubber med i europaligaens gruppespill flere ganger, sier Berg til NTB.

Med to serierunder igjen, leder tittelforsvarer Omonia med tre poeng ned til Apollon Limassol. Begge lag spiller kamp tirsdag, før de møtes i en mulig «seriefinale» seks dager senere. Målforskjellen i lagenes interne kamper kan bli avgjørende.

– Synd vi ikke kan ha tilskuere. Vi hadde sikkert solgt ut stadion (ca. 20.000 i kapasitet) et par ganger i sluttspillet, sier Berg.

Seriemesteren får sjansen i Champions League-kvalifiseringen og har mulighet til å sikre den økonomisk jackpoten.

Berg flyttet til Kypros for snart to år siden. Det ble seriegull i første forsøk for et år siden etter at serien ble avbrutt på grunn av koronapandemien.

