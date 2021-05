Norwich rykker opp som mester

NTB Sport

Alexander Tettey kom inn og spilte de siste snaue ti minuttene, mens Ørjan Nyland igjen måtte nøye seg med å sitte på benken for gultrøyene.

Kieran Dowell (2), Xavi Quintilla og Teemu Pukki scoret for Norwich, som vendte til seier etter et tidlig baklengsmål. Serietittelen i mesterskapsserien ville vært i boks selv med tap, ettersom den andre opprykksklubben Watford tapte for Brentford.

Stefan Johansen hjalp Queens Park Rangers til 2-0-seier borte mot Stoke. Han noterte assist på det siste målet. Johansen har hjulpet QPR til 38 poeng på 20 kamper (12-2-6) siden han ble leid inn fra Fulham.

Nedrykksdrama

Brentford, Swansea, Bournemouth og Barnsley var allerede klare for opprykkskvalifisering, men i nedrykksstriden er det fortsatt åpent. Derbys 1-2-tap for Swansea sørget for det.

Derby er tre poeng foran Rotherham, Sheffield Wednesday og Wycombe før serieavslutningen. Rotherham har en hengekamp mot Luton i midtuka og vil med seier gå forbi Derby på målforskjell.

Derby ledet i Wales etter scoring av Tom Lawrence, men to raske mål av Morgan Whittaker og Connor Roberts vendte kampen og sørget for fortsatt neglbiting i Derby.

Opprykk på overtid

I 1. divisjon er Hull mester etter sin 3-1-seier over Wigan, mens Peterborough på dramatisk vis sikret opprykk ved å hente inn 0-3 til 3-3 mot Lincoln. Utligningen kom på straffespark seks minutter på overtid. Sunderland sikret plass i opprykkskvalifiseringen, mens Northampton og Rochdale må finne seg i å slå følge med Swindon og Bristol Rovers ned en divisjon.

I 2. divisjon lå Bolton lenge an til å sikre opprykk, men champagnen må tilbake på is etter 1-2-tapet for Exeter med vinnermål på overtid. Cambridge må også vente på opprykk etter at Morecambe på fjerdeplass vant sin kamp. Cheltenham er eneste opprykksklare lag i divisjonen.

Southend slår følge med allerede fortapte Grimsby ut av ligaen.

(©NTB)