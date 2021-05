Mourinho innstilt på pause-sesong etter Tottenham-sparking

NTB Sport

Portugiseren måtte forlate Tottenham-jobben for to uker siden og har det åpenbart ikke travelt med å komme seg tilbake i manesjen. I et intervju med avisen The Times sier han at det går mot et pauseår.

– Jeg har ingen planer. Nå lever jeg mitt normale liv. Jeg føler meg frisk. Jeg føler meg rolig. Jeg er på ferie. Nå har jeg bedre tid til å gjøre hjemmelekse og mine egne analyser, sier han.

– Jeg avventer med å komme tilbake til fotballen. Jeg venter ikke bare på den rette klubben, men også den rette kulturen. Kanskje er neste sesong for tidlig, vi får se, fortsetter han.

I første omgang skal han jobbe som fotballekspert under sommerens EM-sluttspill.

Mourinho erstattet Mauricio Pochettino i managerjobben i Tottenham i november 2019. Han har tidligere hatt det sportslige ansvaret i en lang rekke toppklubber.

