Midtstopper reddet Real Madrid: Militão kunne endelig juble

Midtstopper Éder Militão scoret på en heading etter 76 minutter. Tidligere i kampen var han nær mål to ganger. Real ligger to poeng bak byrivalen med fire serierunder igjen å spille for begge.

Lørdagens scoring var bare hans andre på 36 kamper for Real Madrid.

Casemiro la på til 2-0 noe etter ledermålet.

Real har også en returkamp i Champions League-semifinalen borte mot Chelsea onsdag. Første oppgjør endte 1-1.

Både Luka Modric og Toni Kroos fikk hvile mot Osasuna. Midtstopper Raphaël Varane måtte ut med skade lørdag. Han skal sjekkes søndag, og det er uklart om han kan være med mot Chelsea.

Atlético Madrid vant 1-0 borte mot Elche med scoring av Marcos Llorente.

De to andre lagene som kjemper om ligagullet, Barcelona og Sevilla, spiller søndag og mandag.

Neste helg får Barcelona besøk av Atlético Madrid. Det blir en nøkkelkamp i tittelracet.

