Narvik tar ishockeyforbundet til retten – nekter å godta nedrykket

Nordlandsklubben bekrefter avgjørelsen i en pressemelding. Der står det at Narvik krever å få beholde plassen i den øverste divisjonen på herresiden.

– Å få norsk rett til å vurdere forbundets og forbundsstyrets handlemåte i saken, vil være det beste for norsk ishockey, sier Narviks styreleder Terje Feragen.

Han legger til at klubben vil gå til erstatningssak mot ishockeyforbundet om de ikke får stoppet nedrykket.

For en uke siden nådde ikke Narvik fram da ankeutvalget i NIHF behandlet saken. Forrige måned lot forbundsstyret være å utvide eliteserien til tolv lag kommende sesong. Vedtaket innebærer at Narvik må ned på nivå to, mens Ringerike tar turen opp fra 1. divisjon.

Det skjer selv om 2020/21-sesongen aldri ble ferdigspilt på grunn av koronapandemien. Narvik hadde det svakeste poengsnittet før seriespillet ble stoppet.

NIHF-styrets avgjørelse brøt med ønsket fra flertallet i klubbenes interesseorganisasjon. Norsk Topphockey hadde gått inn for å øke antall lag i eliteserien.

