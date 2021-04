NIF-topp om OL-vaksine: – Håper idrettsutøvere er vaksinert innen juni

NTB Sport

Det sa Sørensen da hun deltok i en debatt i TV 2-regi fredag. Idrettstoppen understreket samtidig at idretten har stor respekt for myndighetenes vaksinasjonsprogram og ikke ønsker å snike i køen.

– Vi håper og ser at det er flere som blir vaksinert, og at vi kommer stadig ned i grupperinger som får vaksinen. Når vi kommer i den gruppen som er forholdsvis unge og friske, ønsker og håper vi at toppidrettsutøverne kan vurderes, sa Sørensen.

Hun varslet videre at det på et tidspunkt vil komme en henvendelse fra idretten til helsemyndighetene.

– Vi nærmer oss at vi vil ta et initiativ overfor helsemyndighetene og komme med våre innspill. Samtidig har vi stor tillit til vaksineprogrammet som går, og vi er fortsatt i den gruppen som gjelder risikopasienter og eldre. Når det er naturlig å ta kontakt, vil vi gjøre det, og vi håper på at idrettsutøvere kan være vaksinert innen juni, sa Sørensen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sa i fredagens debatt at det per nå ikke er aktuelt å gi idrettsutøvere et hopp fram i køen.

– For oss å skulle flytte fram hundre av Norges friskeste og sterkeste ungdommer, og at de skulle gå på utsiden og foran i køen, vil være et brudd med de retningslinjene vi jobber etter. Hvis det skal skje, må det være en beslutning fra noen som er langt over oss. I utgangspunktet er det ikke aktuelt, sa han.

– Hvis idrettsforbundet via kulturministeren eller på annen måte får regjeringen til å endre vårt oppdrag, må vi lojalt følge det, men vi er opptatt av liv og helse og ikke idrettsstevner generelt, tilføyde Aavitsland.

FHI-toppen antydet «tidlig i juli» som det mest sannsynlige tidspunktet for at det kan være OL-utøvernes tur i vaksinasjonskøen. Det blir etter alle solemerker for sent med tanke på lekene i Japan.

OL i Tokyo starter 23. juli.

