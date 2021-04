Nå kan idretten søke om nye Raja-tilskudd – 350 millioner i potten

NTB Sport

Fredag åpnet Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsprosessen til tilskuddsordningen Kulturdepartementet har rettet mot «gjennomførte og avlyste publikumsarrangementer av nasjonal verdi».

Det omfatter mesterskap på seniornivå som NM, EM og VM – samt verdenscup og landskamper. De mange avlyste verdenscuparrangementene på ski denne vinteren vil dermed havne inn under ordningen.

Det samme vil seriespill på øverste nivå i lagidretter og 1. divisjon i fotball for menn. Klubbene vil her, som i forbindelse med fjorårets krisepakker, kunne søke om å få kompensert blant annet tapte billettinntekter.

Det kan også søkes om å få dekket ekstrautgifter som er påløpt for å tilpasse arrangementer til koronasituasjonen.

Søknadsfrist i august

– Dette er arrangement det er stor interesse for i den norske befolkningen, og jeg tror mange savner å se idrettsheltene våre både live og på TV. Ordningen vil legge til rette for at disse arrangementene kan gå som planlagt dersom smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Hittil i 2021 har dette vært vanskelig, men gjennom ordningen kan arrangøren motta 50 prosent av godkjent søknadsbeløp ved avlyst arrangement, legger han til.

For aktiviteter som helt eller delvis ble gjennomført, gis det tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet derimot ble avlyst, vil maks 50 prosent kompenseres.

Ordningen omfatter ikke sponsor- og reklameinntekter samt pengegaver.

Søknadsfristen er satt til 18. august.

To ordninger

Ordningen gjaldt opprinnelig for arrangementer som var eller er terminfestet i perioden 1. januar til 30. juni 2021. Kulturministeren varsler at perioden forlenges.

– Smittesituasjonen er slik at det å kunne åpne opp for større publikumsmengder på arenaene fortsatt er et stykke unna. Det er derfor satt av midler til å kunne videreføre ordningen i juli og august, sier Raja.

Totalt er det opprettet to ulike stimuleringsordninger til idretten og frivilligheten i 2021.

Stimuleringsordningen som er rettet inn mot bredden av frivillighetssektoren har en samlet ramme på 755 millioner. Denne uken ble 255 millioner utbetalt til lag og foreninger som mottok momskompensasjon i fjor.

(©NTB)