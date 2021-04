Jojo-spill hemmet Hovland på PGA-touren

NTB Sport

Oslo-gutten ligger i skrivende stund på en delt 19.-plass. Det er ni hakk opp etter åpningsrunden, men en stund lå det an til et langt større oppsving.

Hovland spilte seg til tre birdier på rappen i løpet av de seks første hullene, og han greide to til på andre halvdel av runden. Dessverre pådro han seg også tre bogeyer.

Totalt gikk Hovland runden to slag under par. Han har i øyeblikket fire slag opp til den amerikanske lederduoen Lucas Glover og Max Homa.

Også torsdag trengte Hovland 69 slag. Han startet fredagen med to hull på par, og spilte seg deretter til en pen birdie-rekke. 23-åringen gikk i gang med runden på banens tiende hull, og noterte seg for birdie både på hull nummer 12, 13 og 14.

Deretter ble det par på hull nummer 15 og en liten nedtur i form av en bogey på hull 16. Hovland hadde en god mulighet til en ny birdie på det sistnevnte hullet, men trøblet med å få ballen ned i koppen.

Han fikk derimot birdie umiddelbart da han startet på siste halvdel. Også to hull senere gikk han ett slag under par, men trøblet med bogeyer på to av de fire neste hullene.

Kristoffer Ventura er ikke i gang med fredagens runde. Han står på ett slag over par etter åpningsrunden og må kjempe for å klare cuten i turneringen. Grensen ser i øyeblikket ut til å gå på ett slag under par.

