Jarstein neppe klar til landskampene i juni: – Kommer nok for tidlig

Det sier Sand i et intervju med Dagbladet. Han tviler på at Jarstein blir å se i aksjon for Norge i landskampene mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni.

– Jeg tror nok samlingen kommer for tidlig. Samlingen begynner 28. mai, sier han og fortsetter:

– Han ble såpass kraftig rammet at det vil ta lang tid før han er tilbake i normal trening. Han vil sannsynligvis bruke mai og juni til å trappe gradvis opp.

Da landslagslegen snakket med Jarstein for noen uker siden, antok han at Hertha Berlin-keeperen vil trenge tre måneder på å få godformen tilbake. 36-åringen ble såpass dårlig at han måtte legges inn på sykehus med høy feber og surstoffmetning.

Hvordan telemarkingen ble koronasmittet, er ikke fastslått. En teori er at han fikk viruset på vei hjem fra landslagssamlingen i mars.

