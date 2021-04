Hovland med solid start – jakter videre på teten

NTB Sport

Torsdag innledet Hovland turneringen med en runde to slag under par. Han hadde etter endt runde fem slag opp til ledende Keegan Bradley.

Dagen derpå startet Hovland med to hull på par. Deretter kom han i dytten og spilte seg til en pen birdie-rekke. Oslo-gutten gikk i gang med runden på banens tiende hull, og noterte seg for birdie både på hull nummer 12, 13 og 14.

Deretter fulgte en par på hull nummer 15 og en liten nedtur i form av en bogey på hull 16. Hovland hadde en god mulighet til en ny birdie på det sistnevnte gullet, men trøblet med å få ballen ned i koppen og måtte bruke ett slag over par.

Etter halvgått runde har den norske golfprofilen fem slag opp til ledende Max Homa. Amerikaneren har i øyeblikket to slag til gode på Keegan Bradley, som ikke har slått ut på sin annenrunde ennå. Hovland ligger på en foreløpig delt 11.-plass.

I gang med runde nummer to er heller ikke Kristoffer Ventura. Han står på ett slag over par etter åpningsrunden og må kjempe for å klare cuten i turneringen. Grensen ser i øyeblikket ut til å gå på ett slag under par.

